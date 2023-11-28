الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

يوسف الشريف وطليقته
يوسف الشريف وطليقته

أعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبه إنجي علاء، وذلك عبر تدوينة له لموقع "إكس" تويتر سابقا، الأمر الذي فاجأ الجمهور، خاصة أنه جمع بينهما قصة حب طويلة انتهت بالزواج، والإنجاب.

وعلقت الكاتبة إنجي علاء عقب انفصالها عن زوجها يوسف الشريف قائلًة: "سبحان الله.. محدش عارف الطريق اللي ربنا راسمهوله.. كل يوم في حال والحمد لله على كل حال".


الجدير ذكره أنه تم الإعلان عن تعاون في رمضان القادم بين الشريف وإنجي عبر مسلسله الجديد الراكون الذي انطلق في تحضيراته منذ أسابيع.


الراكون مسلسل رمضان 2024

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوستر تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره.

ومسلسل الراكون من بطولة يوسف الشريف، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

يجدر الإشارة إلى أنه يسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء بعدما قدما معًا مسلسلى «كوفيد 25» و«لعبة إبليس» وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل، وكان النجم يوسف الشريف قد غاب عن السباق الدرامي الرمضاني لمدة عامين متتاليين 2022 و2023، وأعلن بشكل رسمى عن خروجه من السباق الدرامي المنقضى فى شهر أكتوبر 2022/ 2023.

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