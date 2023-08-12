السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف الشريف يستعد لتصوير "الراكون" بداية أكتوبر

مسلسل الراكون
مسلسل الراكون

يستعد النجم يوسف الشريف لبدء تصوير مسلسل "الراكون" مطلع أكتوبر، وهو من المقرر أن يشارك به الشريف ضمن منافسات موسم رمضان 2024.

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة. 

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل. 

وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوسترا تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره. 

ومسلسل الراكون من بطولة يوسف الشريف، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

ويسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء بعدما قدما معًا مسلسلات «كوفيد 25» و«لعبة إبليس» وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل، وكان النجم يوسف الشريف قد غاب عن السباق الدرامي الرمضاني لمدة عامين متتاليين 2022 و2023، وأعلن بشكل رسمى عن خروجه من السباق الدرامي المنقضى فى شهر أكتوبر 2022. 

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