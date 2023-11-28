10 أعمال جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء

خبر صدم الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو إعلان الثنائي يوسف الشريف، وإنجي علاء انفصالهما بعد سنوات طويلة دامت بينهما، خاصةً أن الثنائي كان يحتفلان بعيد زواجهما منذ عدة أيام مضت.

أعمال يوسف الشريف وانجي علاء

ويرصد "الدستور" الاعمال التي جمعت بين يوسف الشريف وإنجي علاء، في سياق السطور التالية.



مسلسل لعبة إبليس

مسلسل لعبة إبليس هو العمل الفني الأول الذي جمع بين الثنائي يوسف الشريف وإنجي علاء، عام 2015، وكان العمل من تأليف زوجته حينها، وظهر الفنان يوسف الشريف في العمل بشخصيتين الأولى هي لرجل أعمال والثانية لساحر يتحد مع الشيطان لتحقيق مآربه.

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وكتبت القصة زوجة بطل المسلسل إنجي علاء التي سارعت إلى تأكيد أن القصة من وحي خيالها التام وغير مقتبسة من أي مسلسل أجنبي

المواطن إكس

2011 بمسلسل "المواطن إكس"، والذي قامت بتصميم الملابس الخاصة بالعمل، ليكون هو العمل الأول الذي جمع بينهما من خلال تصميم الملابس الخاصة به.



ومن ثم تعاونا في العام التالي 2012 بمسلسل "رقم مجهول" وبعد ذلك بمسلسل "اسم مؤقت"، "الصياد" والذي قامت إنجي بالعمل بها جميعا "ستايلست" للمسلسل.

مسلسل كوفيد 25

كوفيد 25 هو آخر الأعمال التي ظهر فيها الفنان يوسف الشريف في الدراما، وعرض في رمضان عام 2021، ودارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم، وكان من تأليف زوجته إنجي علاء.

مسلسل الراكون

يسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل، وكان النجم يوسف الشريف قد غاب عن السباق الدرامي الرمضاني لمدة عامين متتاليين 2022 و2023.