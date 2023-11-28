سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

أعلن الفنان يوسف الشريف عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الكاتبه إنجي علاء، عبر تدوينة له لموقع "إكس" تويتر سابقا، الأمر الذي فاجأ الجمهور، خاصة أنه جمع بينهما قصة حب طويلة توجت بالزواج، والإنجاب.



الأمر أثار دهشة عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصةً أنهما كان يرون أن الثنائي راقيان وأن الانفصال بينهما مستحيلا، لذا خبر انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء تصدر محركات البحث الالكتروني والاكثر شهرة "جوجل".



وتساءل الجميع عن سر انفصال الثنائي يوسف الشريف وإنجي علاء، بعد زواج دام لأكثر من 14 عاما، وقصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما.



وعلمت "الدستور" أن العناد المستمر من يوسف الشريف هو سر وسبب الانفصال الذي حدث، فكان دائم العناد الأمر الذي لم تحبه زوجته الكاتبة إنجي علاء.



الراكون مسلسل رمضان 2024

ويجري يوسف الشريف جلسات عمل مع المخرج محمد العدل والكاتبة إنجي علاء للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة.

وتواصل الكاتبة والسيناريست إنجي علاء حاليا كتابة حلقات المسلسل، المقرر أن يكون الأضخم إنتاجيًا بين الأعمال المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت شركة سينرجي المنتجة للعمل قد طرحت بوستر تشويقيا للمسلسل استعدادًا لبدء تصويره.

ومسلسل الراكون من بطولة يوسف الشريف، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

يجدر الإشارة إلى أنه يسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء بعدما قدما معًا مسلسلى «كوفيد 25» و«لعبة إبليس» وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل.