محمد فراج: "أنا عايز أعمل حاجة عن أحداث غزة ومعايا ورق"

كشف الفنان محمد فراج، عن تأثره الشديد بالقضية الفلسطينية والأحداث التي عاشتها غزة مؤخرًا، تازمنًا مع الأحداث الدامية التي يشهدها القطاع هذه الفترة.

وقال فراج في بيان صحفي: "أصبت بحالة من التأثر والحزن والغضب الشديد، وأصبح لدي رغبة كبيرة في تقديم شيء عن ما يحدث، وهذا ماحدث بالفعل، ومعايا ورق لعمل ما"- ولم يكشف المزيد عنه.

محمد فراج يتمنى عمل فيلم عن احداث غزة

وقال فراج، إنه سعيد بالنسخة الحالية من مهرجان الجونة والتي تأتي في ظروف استثنائية، وما يحمله من دعم للقضية الفلسطينية، قائلًا: "مبسوط ببرنامج المهرجان وفعاليته وما يهدف له، كل الشكر والتقدير لمهرجان الجونة في اصرارها على اكمال الدورة الحالية رغم كافة الظروف".

كان قد أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بترشيح فيلم "فوى فوى فوى" المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

ونشر فراج عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر فيلم "فوى فوى فوى" وعلق عليها: "مبسوط جدًا وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصرى اللى أنا فخور بإنى جزء منة "ڤوى ڤوى ڤوى" عشان يمثل بلدى مصر فى الأوسكار وينافس على جايزة أفضل فيلم أجنبى..شكرًا لكل طاقم عمل الفيلم وصُنَّاعه.. شكرًا لكل من دعم الفيلم".