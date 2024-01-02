اعرف فاتورتك.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة بعد زيادة يناير 2024

أعلنت شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق عن تغيرات جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل بداية من شهر يناير الجاري وتراوحت بين 10-25% بحسب كل نظام للباقة لتصبح التعديلات بين 40 جنيها إلى 250 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الجديدة

وقالت مصادر مطلعة بالشركات الأربعة لـ"الدستور" إن الزيادة الأخيرة ترجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وهذه الأسعار تؤدي إلى استمرار الشركة في تقديم خدمات جيدة ومتميزة وبأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن معظم مكونات شبكات الاتصالات يتم استيرادها من الخارج وهذا أدى إلى زيادة في تكاليف التشغيل ومصروفات التنفيذ بنسبة تخطت 100% خلال آخر عامين.

وأضافت المصادر أن آخر تعديل على أسعار باقات الإنترنت في مصر كان منذ عامين وفي ظل ارتفاع التكلفة التشغيل ومدخلات الشبكة في جميع مراحلها مما أدى إلى حدوث فجوة وعجز في استمرار الشركات في أداء أعمالها بجودة وكفاءة عالية.

وأشارت إلى أنه تم تقديم مذكرات عاجلة للجهاز القومي للاتصالات لمراجعة تكاليف التشغيل والصيانة وإعادة هيكلة الأسعار مع منح الشركات موافقة لطرح عروض وباقات جديدة بأسعار تنافسية تساعد على الاستمرارية حيث إن قطاع الاتصالات يصل حجم استثماراته 150 مليار جنيه حتي الآن.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه سيتم إتاحة التصفح المجاني للمواقع التعليمية والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منصات WATCH IT وJawwy TV مجانًا للمشتركين، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة تم وفق دراسة متانية من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول التكاليف التشغلية التي تمت خلال عام 2023.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة

باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت أصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الإنترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها

باقات الإنترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة

موعد إصدار فاتور التليفون الأرضي الجديدة 2024 وطرق الدفع الإلكترونية

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين 14 يناير الجاري، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن الربع الأخير لعام 2023 (اكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) على أن تتيح الشركة تحصيلها لمدة شهر بدون غرامة تاخير حتي منتصف فبراير 2024.

عدد مشتركي الهاتف الثابت

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلي هذا النظام خلال الفترة المقبلة في كافة محافظات الجمهورية، لتسهيل إجراءات الدفع والخدمات المرتبطة بها.