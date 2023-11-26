رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وأسعار باقات الدفع المسبق

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 وأسعار باقات الدفع المسبق من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكتروني للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وذلك من خلال الرابط التالي

https://billing.te.eg/ar-EG

وأتاحت أيضا الشركة المصرية للاتصالات رقم أرضي للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون، حيث يمكن للعميل الاتصال بهذا الرقم ومعرفة قيمة الفاتورة وهو 19777

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 بداية من 15 ديسمبر 2023، وهو تاريخ إصدار فاتورة الأرضي وإتاحة الاستعلام عنها والدفع على الموقع الإلكتروني لشركة وي وبفترة سماح شهر.

وتقوم المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 يناير 2024 بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى العمل بنظام الاستقبال فقط بينما تمنع الاستقبال فى حال عدم التسديد بعد شهر من إتاحة خاصية الاستقبال.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من الرابط التالى:

https://billing.te.eg/ar-EG

إدخال كود المحافظة

إدخال رقم التليفون

الضغط على أيقونة "إظهار الفواتير"

وضع علامة ثح خلال مربع "أختر طريقة السداد"

الضغط على زر "ادفع"

كتابة البريد الإلكتروني ويظهر بعدها رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.

الضغط على زر سدد إدخال بيان وسيلة السداد (بطاقة فيزا-ماستر كارد).

الضغط على زر "سدد".

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضى:

البريد المصري

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري

يمكن السداد من خلال خدمة فودافون كاش

مكن السداد من خلال خدمة فوري ي

خدمة Bee

مكن السداد من خلال خدمة سداد

مكن السداد من خلال خدمة ممكن

مكن السداد من خلال خدمة خدماتي

خدمة مصاري

خدمة أمان