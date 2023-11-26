الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وأسعار باقات الدفع المسبق

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر  2023 وأسعار باقات الدفع المسبق من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر  2023 

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط إلكتروني للاستعلام عن قيمة  فاتورة التليفون الأرضى لشهر ديسمبر 2023 وذلك من خلال الرابط التالي

https://billing.te.eg/ar-EG

وأتاحت أيضا الشركة المصرية للاتصالات رقم أرضي للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون، حيث يمكن للعميل الاتصال بهذا الرقم ومعرفة قيمة الفاتورة وهو 19777

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 بداية من 15 ديسمبر 2023، وهو تاريخ إصدار فاتورة الأرضي وإتاحة الاستعلام عنها والدفع على الموقع الإلكتروني لشركة وي وبفترة سماح شهر.

وتقوم المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 يناير 2024 بتحويل العملاء غير مسددي الفاتورة إلى العمل بنظام الاستقبال فقط بينما تمنع الاستقبال فى حال عدم التسديد بعد شهر من إتاحة خاصية الاستقبال.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن الفاتورة من الرابط التالى: 

https://billing.te.eg/ar-EG

إدخال كود المحافظة

إدخال رقم التليفون

الضغط على أيقونة "إظهار الفواتير"

وضع علامة ثح خلال مربع "أختر طريقة السداد"

الضغط على زر "ادفع" 

كتابة البريد الإلكتروني ويظهر بعدها رقم الحساب ورقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها. 

الضغط على زر سدد إدخال بيان وسيلة السداد (بطاقة فيزا-ماستر كارد).

الضغط على زر "سدد".

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضى:

البريد المصري

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات

ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري

يمكن السداد من خلال خدمة فودافون كاش

مكن السداد من خلال خدمة فوري ي

خدمة Bee

مكن السداد من خلال خدمة سداد

مكن السداد من خلال خدمة ممكن

مكن السداد من خلال خدمة خدماتي

خدمة مصاري

خدمة أمان

اقرأ أيضاً

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها

فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 الشركة المصرية للاتصالات موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023 فع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2023 خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيا

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لشهر نوفمبر

الأكثر قراءة

عاجل.. وفا الفلسطينية: تواصل العدوان على "جنين" وشهيد رابع برصاص الاحتلال

عاجل.. دموع ممزوجة بالفرح.. لحظة تحرير الأسيرة الفلسطينية شروق دويات (فيديو)

جوانينج جالاكسى البوتسوانى يفاجئ الوداد المغربى ويهزمه على ملعبه فى أبطال أفريقيا

الديهي ردًا على الخونة وتعليقهم عن دعم أوروبا لمصر بـ 10 مليار دولار: "أحفاد أبو جهل"

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها