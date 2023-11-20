الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وسدادها

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

يستطيع أصحاب التليفون الأرضي سداد الفاتورة التي تصدر كل ثلاثة أشهر لمن لم يتم تحويلهم لنظام الدفع المسبق حتى الآن، من خلال زيارة موقع شركة وي والتي خصصت أيقونة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 2023

 

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال موقع المصرية للاتصالات  شركة we من خلال الرابط التالي:

 https://billing.te.eg/، وبعدها اضغط على أيقونة "الاستعلام عن فاتورة التليفون، أدخل كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث"، ستظهر لك تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة والاستهلاك والتاريخ المستحق للدفع.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق المصرية للاتصالات على هاتفك الذكي، افتح التطبيق واضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفاتورة"، أدخل كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك، اضغط على زر "بحث"، ستظهر لك تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة والاستهلاك والتاريخ المستحق للدفع.

أو يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 155.

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.. الرابط والخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وقيمة الاشتراكات

 

سداد فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

 

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من خلال من خلال موقع المصرية للاتصالات من الرابط السابق، في الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة "سداد الفاتورة"، أدخل كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك، أدخل الكود السري الخاص بك، اختر طريقة الدفع.

أو يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال تطبيق المصرية للاتصالات على هاتفك الذكي، افتح التطبيق واضغط على أيقونة "سداد الفاتورة، أدخل كود المنطقة ورقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك، اختر طريقة الدفع، اتبع التعليمات على الشاشة لإتمام عملية الدفع.

أو يمكنك دفعها من خلال منافذ فوري، أو أقرب منفذ تحصيل إلكتروني، مثل مكاتب البريد أو مكاتب الصرافة أو البنوك.

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