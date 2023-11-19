الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023.. الرابط والخطوات

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

استعلام عن فاتورة الغاز من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القامة البحثية عبر محرك البحث جوجل قبل أيام فقط من انتهاء الفترة المخصصة للإستعلام قبل تطبيق غرامة التأخير على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد المخصصة وفقا لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي.

استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023 

يمكن معرفة خطوات استعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023 لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري لعدادات الغاز المنزلية وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل العميل صاحب العداد المنزلي كافة البيانات اللازمة عنه وعم العداد وتسجيل القراءة والضغط على كلمة استعلام.

ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي (من هنا).
  • الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة عن صاحب العداد ومكان تركيبه.
  • تسجيل قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي المبلغ المطلوب للدفع.

في 5 خطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالاسم لشركات الغاز

موعد الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي بتروتريد

خصصت شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي الفترة من يوم 1 - 20 للاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي للعدادات المنزلية فيما تخصصت الفترة من يوم 4 - 30 لسداد الفواتير من خلال عدة وسائل دفع معتمدة لدى الشركة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • خدمة أمان.
  • خدمة فوري.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة سداد.
  • خدمة فوادفون كاش.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة bee.
  • خدمة سداد.

وجميع وسائل الدفع السابقة متوفرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك تسهيلا على العملاء سداد الفواتير في المواعيد المحددة لها.

تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد

أرقام شركة بتروتريد الساخنة 

وضعت شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي عدة أرقام ساخنة للتواصل مع العملاء من كافة محافظات الجمهورية و تذليل أي عقبة تقف في طريقهم وهي عبر الأرقام التالية:-

  • رقم 5727 من أي تليفون محمول.
  • رقم 122 من أى هاتف محمول.
  • عبر الرقم 09000727 من أى خط أرضي.

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رابط فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023

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