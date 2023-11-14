في 5 خطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023 عبر موقع شركة بتروتريد قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين عملاء الشركة بالتزامن مع صدور فاتورة الاستهلاك الشهري وحرصهم على الاستعلام عن قيمتها لسدادها خلال فترة السماح قبل تطبيق الغرامة عليهم للتأخير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر

ويرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023 في هذا التقرير ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

وتتمثل أولى خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز في تسجيل الدخول إلى رابط موقع شركة الغاز بتروتريد.

الخطوة الثانية تتمثل في اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة تتمثل في إدخال البيانات المطلوبة وهي "رقم المشترك، فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة.

الخطوة الرابعة تتمثل في الضغط على عرض الفواتير.

الخطوة الخامسة ستظهر قيمة الفاتورة الشهرية.

أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما أتاحت شركة بتروتريد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن والطوارئ

وهي "5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122".

كما يمكن الاستفسار وطلب الدعم الفني من خلالها، حيث رصدت مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

وتوفيرًا لوقت المواطنين وتخفيف العبء عليهم، فعلت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني.

وسائل دفع فاتورة الغاز

وبعد الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر نوفمبر 2023، أتاحت الشركة عدة وسائل لدفع الفاتورة إلكترونيًا تتمثل فيما يلي:-

الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد باستخدام بطاقة الائتمان. الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية. دفع الفاتورة عبر المحافظ الإلكترونية ومنها: محفظة الفون كاش من البنك الأهلي. محفظة BM من بنك مصر. موقع ماي فوري وجوميا. الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع المناطق بالجمهورية في المحلات التجارية.

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