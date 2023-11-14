الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في 5 خطوات.. رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

تصدر رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023 عبر موقع شركة بتروتريد قائمة بحث واهتمام الكثير من المواطنين عملاء الشركة بالتزامن مع صدور فاتورة الاستهلاك الشهري وحرصهم على الاستعلام عن قيمتها لسدادها خلال فترة السماح قبل تطبيق الغرامة عليهم للتأخير.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 

ويرصد "الدستور" خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر 2023 في هذا التقرير ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

  • وتتمثل أولى خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز في تسجيل الدخول إلى رابط موقع شركة الغاز بتروتريد.
  • الخطوة الثانية تتمثل في اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.
  • الخطوة الثالثة تتمثل في إدخال البيانات المطلوبة وهي "رقم المشترك، فرعي، وشقة، وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة.
  • الخطوة الرابعة تتمثل في الضغط على عرض الفواتير.
  • الخطوة الخامسة ستظهر قيمة الفاتورة الشهرية.

أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز

كما أتاحت شركة بتروتريد خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن والطوارئ 

وهي "5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122".

كما يمكن الاستفسار وطلب الدعم الفني من خلالها، حيث رصدت مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

وتوفيرًا لوقت المواطنين وتخفيف العبء عليهم، فعلت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بداية الشهر حتى 20 أبريل بشكل إلكتروني.

3 طرق.. الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023

هنا رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس وخطوات سدادها إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

وسائل دفع فاتورة الغاز

وبعد الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر نوفمبر 2023، أتاحت الشركة عدة وسائل لدفع الفاتورة إلكترونيًا تتمثل فيما يلي:-

  1. الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد باستخدام بطاقة الائتمان.
  2. الدفع عبر مكاتب البريد في مواعيد العمل الرسمية.
  3. دفع الفاتورة عبر المحافظ الإلكترونية ومنها:
  4. محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.
  5. محفظة BM من بنك مصر.
  6. موقع ماي فوري وجوميا.
  7. الدفع عبر شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع المناطق بالجمهورية في المحلات التجارية.

قد يهمك..

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر أغسطس 2023 شركة بتروتريدخطوات استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكتروني

فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم فاتورة الغاز بالاسم لشهر أكتوبر بتروتريد موقع شركة بتروتريد موقع شركة الغاز بتروتريد فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر

مواد متعلقة

خطوات استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكتروني

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. سجل الأن لتجنب تراكم المستحقات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر وطرق الاستعلام والدفع

بتروتريد للعملاء: تسجيل قراءة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

بتروتريد تعلن مدة فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شهريًا

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم