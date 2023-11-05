هنا رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2023
ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم لشهر نوفمبر لدفعها في موعدها المعتاد وحتى لا تتراكم الفواتير لعدة أشهر وذلك من خلال عدة طرق تتيحها شركة بتروتريد للتسهيل على عملائها في تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة من خلال آليات الدفع الإلكتروني الميسرة والسهلة.
الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم
في هذا التقرير يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز من شركة بتروتريد والطرق المختلفة الموجودة لتسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة لشهر نوفمبر.
تيسر شركة بتروتريد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الغاز منذ أول يوم في الشهر وحتى يوم 27 من كل شهر
الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
كتابة رقم المشترك وهو كالتالي
فرعي
شقة
عمارة
بلوك
قطاع
يومية
منطقة
محافظة
فاتورة الغاز لشهر نوفمبر
أتاحت شركة بتروتريد كذلك عدة طرق لتسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة ومنها
إبلاغ القراءة والسداد من خلال كشك الخدمة الذاتية المتواجد في المناطق التالية
- شل أوت جاردينيا
- نيو جيزة
- مول الرحاب 2 مدينة الرحاب
- مول جاردينيا داخل المول
- اوبن اير مول مول A مدينتى
- نادى ماتركس طنطا
- نادى الجمهورية شبين الكوم
- نادى جزيرة الورد المشاية المنصورة
- هاب مول العبور
- منطقة بتروتريد شرق الاسكندرية
- منطقة بتروتريد مدينة الزقازيق
- منطقة بتروتريد غرب الإسكندرية
- منطقة بتروتريد الهرم
- منطقة بتروتريد شبين الكوم
كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر ودفعها من خلال تجار التجزئة حاملين علامات
فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان
أو عن طريق تطبيقي جوميا وماي فوري
من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB
من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول
عن طريق تطبيق بتروميتر الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات على الهاتف واستخدام كاميرا المحمول لتصوير العداد ووضع الصورة بالتطبيق لتسجيل القراءة ثم دفع الفاتورة.
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