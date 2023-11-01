رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لشهر نوفمبر 2023

مع أول أيام شهر نوفمبر يحرص المواطنين على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لدفع الفاتورة، حيث أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر عدد من الخدمات وذلك لتيسيرًا على المستخدمين، ومن هذه الخدمات القيام بالاستعلام عن فواتير الكهرباء وتكون «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط والخطوات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط شهر نوفمبر، وكيفية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023

ويتاح لكافة المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر لعام 2023، وتكون من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول على (موقع وزارة الكهرباء والطاقة) وذلك من خلال الضعط على هذا الرابط من هنا. ثم باختيار الخدمات ومنها قم باختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة. قم باختيار القطاع التابع له وهو « القطاع هو المحافظة التى ستتواجد بها منزلك أو نشاطك». ثم اختر الفرع التابع لك والمتواجد على اليمين بفاتورة الكهرباء من الأعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي سيتواجد بها منزلك أو نشاطك». ثم قم بكتابة رقم الاشتراك وهو المكون من 10 أرقام. ثم اضغط على أيقونة إظهار الفاتورة سوف تظهر لك أخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين. وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة لشهر سبتمبر، ويمكنك تسديد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع للشركة أو من خلال خدمات فوري وفودافون كاش وغيرها من الخدمات الأخرى. وإذا لم ستظهر الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك.

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كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة إمكانية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2023 بالإسم فقط، من خلال اتباع الخطوات الآتية: