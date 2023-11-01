الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لشهر نوفمبر 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

مع أول أيام شهر نوفمبر يحرص المواطنين على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لدفع الفاتورة، حيث أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة في مصر عدد من الخدمات وذلك لتيسيرًا على المستخدمين، ومن هذه الخدمات القيام بالاستعلام عن فواتير الكهرباء وتكون «أون لاين» من خلال الموقع الإلكتروني.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط والخطوات

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط شهر نوفمبر، وكيفية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023

ويتاح لكافة المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر لعام 2023، وتكون من خلال اتباع هذه الخطوات:

  1. قم بالدخول على (موقع وزارة الكهرباء والطاقة) وذلك من خلال الضعط على هذا الرابط من هنا.
  2. ثم باختيار الخدمات ومنها قم باختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
  3. قم باختيار القطاع التابع له وهو « القطاع هو المحافظة التى ستتواجد بها منزلك أو نشاطك».
  4. ثم اختر الفرع التابع لك والمتواجد على اليمين بفاتورة الكهرباء من الأعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي سيتواجد بها منزلك أو نشاطك».
  5. ثم قم بكتابة رقم الاشتراك وهو المكون من 10 أرقام.
  6. ثم اضغط على أيقونة إظهار الفاتورة سوف تظهر لك أخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
  7. وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة لشهر سبتمبر، ويمكنك تسديد الفاتورة من خلال محصل الكهرباء أو أقرب فرع للشركة أو من خلال خدمات فوري وفودافون كاش وغيرها من الخدمات الأخرى.
  8. وإذا لم ستظهر الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك.

اقرأ أيضا:

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر وكيفية دفعها الكترونيًا

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة إمكانية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2023 بالإسم فقط، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  1. قم بالدخول على موقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والطاقة من خلال الضغط على هذا الرابـط من هنا.
  2. ثم قم باختيار شركة الكهرباء التابعة لك.
  3. واضغط على أيقونة «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».
  4. وقم بإدخال رقم المشترك المدون أعلى فاتورة الكهرباء، والذي يتكون من 10 أرقام.
  5. واخيرا اضغط على خانة «استعلام».
txt

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر وكيفية دفعها الكترونيًا

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء بالاسم فقط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم وزارة الكهرباء الاستعلام عن فواتير الكهرباء الاستعلام عن قيمة الفاتورة

مواد متعلقة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط وكيفية ترشيد الاستهلاك

اعرف تفاصيل الاستعلام عن فاتورة المياة بالإسكندرية بالاسم أو رقم السداد الإلكتروني

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

بعد وداعه الدورى الإفريقى.. جائزة مالية سيحصل عليها الأهلى

خبير تحكيمى يحسم الجدل حول ضربة جزاء الأهلى أمام صن داونز

إنجاز كبير لنادى مدينتى للجولف بعد تتويجه بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر وإفريقيا لعام 2023 (فيديو)

للمرة الأولى.. محمد صلاح يحمل شارة ليفربول منذ بداية لقاء بورنموث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة