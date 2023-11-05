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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

فاتورة الدفع المسبق.. أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2023

التليفون الأرضى
التليفون الأرضى

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات  بمعرفة موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، قبل انتهاء مهلة السداد وتوقيع الغرامة، وبعد ذلك قطع الحرارة عن الخط الأضي، لذلك يقدم “الدستور” في السطور الآتية كافة المعلومات حول آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي وفق النظام القديم، وكيفية تحويل العملاء إلى نظام مسبق الدفع، بالإضافة إلى رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، وتفاصيل باقات التليفون الأرضي في نظام الدفع المسبق.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابــــــــط بإدخال كود المحافظة ورقم الهاتف، أو من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777. 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

يبدأ دفع واستعلام فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023 اعتبارًا من السبت 15 أكتوبر 2023، وإتاحة الدفع على الموقع الإلكتروني لشركة وي أون لاين مع فترة سماح تنتهي يوم 14 نوفمبر. 

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بتحويل العملاء غير المسددين الفاتورة إلى العمل بنظام الاستقبال فقط بداية من يوم 15 نوفمبر 2023، في حين تمنع شركة “WE” المشتركين غير مسددي فاتورة التليفون لشهر أكتوبر من الاستقبال بداية من يوم 15 ديسمبر 2023.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون وطرق سدادها

تحويل فاتورة التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق 

سبق وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل إلى الباقات المسبقة الدفع إجباريًا لأكثر من 2 مليون مشترك في نظام الفاتورة ربع السنوية للتليفون الأرضي، من بين 11 مليون عميل، وخلال الشهور المقبلة ستقوم الشركة بتحويل المشتركين تباعًا للعمل بنظام الدفع المسبق عبر رسالة نصية يتلقاها العميل على تليفونه المحمول المسجل.

فيما أكدت الشركة المصرية للاتصالات،  في بيانات عبر حسابتها الرسمية، أن التحويل إلى النظام الجديد إجباري وليس اختياريًا، ويتم عن طريق شحن الهاتف الأرضي مسبقًا كل ثلاثة أشهر.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي نظام الدفع المسبق

 يمكن لعملاء نظام الدفع المسبق لفواتير التليفون الأرضي شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكيرهم بقرب انتهاء الرصيد، يمكن شحن رصيد في الحساب في أي وقت عبر تطبيق My WE أو الموقع الإلكتروني.

إقرأ أيضًا: قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم
 

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