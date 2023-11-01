استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون وطرق سدادها

يسدد عملاء we فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون كل ثلاثة أشهر للعملاء القدامى لتفادي انقطاع خدمة التليفون ووقوع غرامة مالية للتأخير في سداد فاتورة التليفون الأرضي، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون.

كيف استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي؟

يستطيع المستفيدون من خدمة الشركة المصرية للاتصالات we، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة، بالضغط على الرابط التالي:

https://www.te.eg/wps/portal/te، اضغط على أيقونة "خدماتي"، اضغط على "خدمات التليفون الأرضي"، اضغط على "استعلام عن الفواتير"، أدخل رقم التليفون ورقم الحساب، اضغط على زر "بحث".

ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع.

أو يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال تنزيل تطبيق My WE من متجر التطبيقات، افتح التطبيق واضغط على أيقونة "حسابي"، اضغط على "الخطوط الأرضية"، اضغط على "فواتير"، اضغط على "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم التليفون ورقم الحساب، اضغط على زر "بحث"، ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع.

أو يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال على رقم 19777.

إزاي ادفع فاتورة الأرضي أون لاين؟

طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال السداد الإلكتروني، انتقل إلى موقع المصرية للاتصالات من الرابط السابق، اضغط على أيقونة "خدماتي"، اضغط على "خدمات التليفون الأرضي"، اضغط على "سداد الفاتورة"، أدخل رقم التليفون ورقم الحساب، اختر طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك، أكمل عملية الدفع.

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إزاي ادفع فاتورة الأرضي من فوري؟

اذهب إلى ماكينة فوري أو قم بتنزيل تطبيق فوري على الهاتف المحمول.

اختر "خدمات الهاتف".

اختر "خدمات المصرية للاتصالات".

اختر "سداد فاتورة التليفون الأرضي".

أدخل رقم التليفون ورقم الحساب.

أدخل المبلغ المراد سداده.

اضغط على "تأكيد".

ويمكنك دفع فاتورة الأرضي من خلال السداد النقدي في أي سنترال من سنترالات المصرية للاتصالات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأيضًا يمكنك سداد فاتورة الأرضي من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.