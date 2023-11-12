الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

3 طرق.. الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز يبدأ مع كل شهر جديد، حيث يسعى المستهلكون لمعرفة قيمة استهلاك الغاز شهريا ويتجه البعض لـ دفع فاتورة الغاز إلكترونيا عبر الموقع والتطبيقات الرسمية.

وتدور اغلب التساؤلات حول فاتورة الغاز كالتالي:

عايز اعرف عليا كام فاتورة غاز؟

ازاي ادفع الغاز عن طريق النت؟

ازاي ادفع فاتوره الغاز بتروتريد؟

 

هناك عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز في مصر، وهي كالتالي:

 

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

1. من خلال موقع الشركة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع الشركة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الشركة الرسمي https://www.petrotrade.com.eg.

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير".

أدخل رقم المشترك الخاص بك.

أدخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

اقرأ ايضا

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر نوفمبر 2023

 

2. من خلال تطبيق الهاتف المحمول

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الشركة على هاتفك المحمول https://www.petrotrade.com.eg.

افتح التطبيق.

أدخل رقم المشترك الخاص بك.

أدخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

3. من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اتصل على رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة 17169 .

اضغط على رقم 1 للاستعلام عن الفواتير.

ادخل رقم المشترك الخاص بك.

ادخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

4. من خلال زيارة الفرع

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال زيارة أحد فروع الشركة، وذلك من خلال تقديم رقم المشترك الخاص بك ورقم العداد الخاص بك إلى أحد ممثلي الشركة.

 

الخطوات العامة.. الاستعلام عن فاتورة الغاز

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاستعلام عن فاتورة الغاز، ستحتاج إلى تقديم رقم المشترك الخاص بك ورقم العداد الخاص بك. يمكنك العثور على رقم المشترك الخاص بك على إيصال الغاز الخاص بك، ورقم العداد الخاص بك على عداد الغاز الخاص بك.

الاستعلام عن فاتورة الغاز عايز اعرف عليا كام فاتورة غاز ازاي ادفع الغاز عن طريق النت ادفع فاتوره الغاز بتروتريد دفع فاتورة الغاز

مواد متعلقة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق دفعها الكترونيًا

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

خطوات استعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل وطرق السداد الإلكتروني

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر وطرق الاستعلام والدفع

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

"القاهرة الإخبارية": آليات إسرائيلية تعبر السياج وصولًا لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب