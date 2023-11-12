3 طرق.. الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر نوفمبر 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز يبدأ مع كل شهر جديد، حيث يسعى المستهلكون لمعرفة قيمة استهلاك الغاز شهريا ويتجه البعض لـ دفع فاتورة الغاز إلكترونيا عبر الموقع والتطبيقات الرسمية.

وتدور اغلب التساؤلات حول فاتورة الغاز كالتالي:

عايز اعرف عليا كام فاتورة غاز؟

ازاي ادفع الغاز عن طريق النت؟

ازاي ادفع فاتوره الغاز بتروتريد؟

هناك عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الغاز في مصر، وهي كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

1. من خلال موقع الشركة

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال موقع الشركة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع الشركة الرسمي https://www.petrotrade.com.eg.

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفواتير".

أدخل رقم المشترك الخاص بك.

أدخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

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2. من خلال تطبيق الهاتف المحمول

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الشركة على هاتفك المحمول https://www.petrotrade.com.eg.

افتح التطبيق.

أدخل رقم المشترك الخاص بك.

أدخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

3. من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اتصل على رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة 17169 .

اضغط على رقم 1 للاستعلام عن الفواتير.

ادخل رقم المشترك الخاص بك.

ادخل رقم العداد الخاص بك.

اضغط على "بحث".

4. من خلال زيارة الفرع

يمكنك أيضًا الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال زيارة أحد فروع الشركة، وذلك من خلال تقديم رقم المشترك الخاص بك ورقم العداد الخاص بك إلى أحد ممثلي الشركة.

الخطوات العامة.. الاستعلام عن فاتورة الغاز

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للاستعلام عن فاتورة الغاز، ستحتاج إلى تقديم رقم المشترك الخاص بك ورقم العداد الخاص بك. يمكنك العثور على رقم المشترك الخاص بك على إيصال الغاز الخاص بك، ورقم العداد الخاص بك على عداد الغاز الخاص بك.