الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر نوفمبر 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

مع بداية شهر نوفمبر 2023 يبدأ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد من قبل المستهلك عبر عدة طرق منها إلكترونيا أو عبر تطبيق بتروتريد أو الخط الساخن.

ونجيب من خلال هذا التقرير عن أبرز الأسئلة الشائعة:

كم رقم قراءة عداد الغاز؟

كيف يتم قراءة عداد الغاز؟

ازاي اجيب رقم المشترك في الغاز بتروتريد؟

كيف يتم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد؟

 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

 

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد من خلال عدة طرق، منها:

 

التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني: يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد، ثم اختيار خدمة " تسجيل قراءة عداد الغاز "، وإدخال رقم العداد، وقراءة العداد، وتاريخ القراءة، ثم الضغط على زر "تسجيل".

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من هنــــــا.

التسجيل عن طريق تطبيق بتروتريد: يمكن تحميل تطبيق بتروتريد على الهاتف الذكي، ثم تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم الهاتف أو رقم العداد، ثم اختيار خدمة "تسجيل قراءة العداد"، وإدخال قراءة العداد، وتاريخ القراءة، ثم الضغط على زر "تسجيل".

التسجيل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء: يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 1122، ثم الضغط على زر 1، ثم إدخال رقم العداد، وقراءة العداد، وتاريخ القراءة، ثم الضغط على زر "1" مرة أخرى.

التسجيل عن طريق الفرع: يمكن التوجه إلى أحد فروع شركة بتروتريد، وإدخال قراءة العداد في النموذج المخصص لذلك.

 

الشروط والأحكام لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد:

يجب تسجيل القراءة قبل يوم 20 من كل شهر.

يجب أن تكون القراءة صحيحة وواضحة.

يجب تسجيل القراءة باللغة العربية.

 

إلكترونيا.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 

 

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد petrotrade.com.eg.

اختر خدمة "تسجيل قراءة عداد الغاز".

أدخل رقم العداد.

أدخل قراءة العداد.

أدخل تاريخ القراءة.

اضغط على زر "تسجيل".

 

عبر تطبيق بتروتريد.. تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 

 

قم بتحميل تطبيق بتروتريد على الهاتف الذكي.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم الهاتف أو رقم العداد.

اختر خدمة "تسجيل قراءة العداد".

أدخل قراءة العداد.

أدخل تاريخ القراءة.

اضغط على زر "تسجيل".

 

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد عن طريق الاتصال بخدمة العملاء

 

اتصل على رقم خدمة العملاء 1122.

اضغط على زر 1.

أدخل رقم العداد.

أدخل قراءة العداد.

أدخل تاريخ القراءة.

اضغط على زر "1" مرة أخرى.

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد عن طريق الفرع

 

توجه إلى أحد فروع شركة بتروتريد.

ادخل قراءة العداد في النموذج المخصص لذلك.

اسلم النموذج إلى موظف خدمة العملاء.

ملاحظات:

يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل تؤكد تسجيل القراءة.

في حالة عدم تسجيل القراءة في الوقت المحدد، يتم احتساب استهلاك شهري مضاعف.

تسجيل قراءة عداد الغاز رقم قراءة عداد الغاز تطبيق بتروتريد تحميل تطبيق بتروتريد شهر نوفمبر 2023

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