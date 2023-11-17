تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية عملية بحث كبيرة، عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لـ شركة بتروتريد، وذلك لسداد الفواتير من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة قبل تراكم المستحقات وقطع الخدمة بشكل نهائي حال عدم الدفع الشهري للفواتير.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد

يقدم الدستور في هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 تسهيلاً على المواطنين وعملاء شركات قطاع الغاز، وتوفر شركات الغاز موقعًا إلكترونيًا للحصول على قيمة الاستهلاك، لمعرفة الاستهلاك الشهري من الغاز من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالشركة، لذلك يجب على العملاء والمواطنين اتباع الخطوات الآتية:

يستطيع عملاء شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهري عن طريق الموقع الإلكتروني وباتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي عبر هذا الرابط (من هنا)

اختيار الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

إدخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة.

تسجيل قراءة العداد المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض الفاتورة الشهرية.

ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة.

وتواصل شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي بشكل إلكتروني توفيرًا لوقت المواطن ولتخفيف العبء عليه، يتيح موقع شركة بتروتريد سداد فاتورة الغاز الكترونيًا من خلال نفس الرابط السابق، ثم اختيار خدمات الغاز، واضغط على سداد الفاتورة إلكترونيًا، وادخل رقم المشترك بكتابة كافة البيانات الموجودة أمامك، ثم تختار طريقة السداد الإلكتروني بإدخال كافة بيانات رقم الفيزا وقيمة الفاتورة التي ظهرت أمامك سابقًا.