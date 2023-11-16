خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة برقم العداد نوفمبر 2023

ينشغل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات بطرق سداد فاتورة المياه عبر الإنترنت، ويبحث العديد عن طريقة الاستعلام ودفع فاتورة مياه لشهر نوفمبر 2023 خاصة بعد توفير شركة المياه والصرف الصحي خيار سداد الفواتير عبر الإنترنت، وقد وضحت الشركة أيضًا طرقًا لتسديد فواتير المياه بهدف تسهيل الأمر على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه باستخدام الاسم، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخباربة للقراء نرصد في السطور الآتية طرق سداد فاتورة المياه عبر الإنترنت، وكيفية الاستعلام عنها باستخدام رقم العداد أو رقم سداد الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2023 بالاسم

1- قم بزيارة موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الإنترنت، انقر هنا.

2- ادخل إلى قائمة "خدماتنا".

3- اختر "احسب فاتورتك بنفسك".

4- قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك، بما في ذلك الاسم، والمحافظة، وقراءة العداد الحالية والسابقة.

5. تظهر فاتورة المياه للشهر الذي ترغب في دفعها، وتشمل كمية المياه المستهلكة واستهلاك الوحدة وسعر المتر وقيمة استهلاك المياه وإجمالي الاستهلاك.

طرق سداد فاتورة المياة لشهر نوفمبر 2023

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إمكانية سداد فاتورة المياه عبر الإنترنت لتسهيل عملية دفع فاتورة مياه شهر مايو 2023.

يمكن سداد فاتورة مياه شهر مايو من خلال التطبيق الإلكتروني لحاملي هواتف 125 العاملة بنظام Android.

يتاح سداد الفاتورة عبر الهاتف المحمول بنظام iOS أو من خلال تطبيق "فوري" وتطبيق أمان وخالص، وعبر تطبيق “سهل” للمستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

متوفر سداد فاتورة المياة للمستهلكين من جميع المحافظات عبر موقع الشركة القابضة للمياه ويمكن الدخول عليه عبر هذا الرابــــــــــط.

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الاستعلام عن فاتورة المياه في محافظة القاهرة برقم العداد نوفمبر 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر نوفمبر 2023 من خلال رقم العداد باتباع بعض الخطوات البسيطة.

1- قم بزيارة موقع شركة المياه التابعة لمحافظة القاهرة على الإنترنت.

2- أدخل رقم العداد الذي يتم تسجيله في فاتورة المياه السابقة للشهر السابق.

3- اضغط على زر "البحث" لكي تظهر لك الفاتورة وقيمة الاستهلاك.