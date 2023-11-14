تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد 2023

تستكمل شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول خلال الفترة الماضية، استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي لـ بتروتريد 2023 .

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023

وللتسهيل على المواطنين، والتعريف بكيفية الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي ومواعيد السداد التي حددتها شركة بتروتريد وكيفية السداد، يجب على العملاء والمواطنين، التابعين لشركة الخدمات البترولية بتروتريد للغاز الطبيعي، إحدى شركات قطاع البترول، الدخول على الرابط

تسجيل قراءة عداد الغاز هاتفيا

التسجيل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء: يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 1122، ثم الضغط على زر 1، ثم إدخال رقم العداد، وقراءة العداد، وتاريخ القراءة، ثم الضغط على زر "1" مرة أخرى، التسجيل عن طريق الفرع: يمكن التوجه إلى أحد فروع شركة بتروتريد، وإدخال قراءة العداد في النموذج المخصص لذلك.

و يجب تسجيل القراءة قبل يوم 20 من كل شهر، وأن تكون القراءة صحيحة وواضحة، ويجب تسجيل القراءة باللغة العربية،

تسعى شركة بتروتريد في مصر إلى تحقيق التطوير والتسهيل في جميع الإجراءات المتعلقة بعملية قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين وتلقي شكاويهم والتواصل معهم لذلك أتاحت السداد الإلكتروني لفتاورة الغاز بطرق سهلة والتي تأتي كالتالي.

كانت قد افتتح الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، اليوم، مركز خدمة عملاء متكامل بنادي ضباط الحرس الجمهوري بحضور حامد هميمي نائب رئيس شركة والمشرف على شئون مناطق القاهرة الكبرى، يأتي هذا استكمالًا لجهود الشركة في نشر مراكز خدمة العملاء الخارجية في الأندية والشركات والمصالح الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة نشر وسائل التحول الرقمي وتيسير الخدمات المُقدمة للعملاء.