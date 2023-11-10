تسجيل قراءة عداد الكهرباء.. أبرز خطوات التسجيل عبر مواقع وزارة الكهرباء

يبحث الكثير من المشتركين في نطاق عمل شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا تمهيدا لاصدار فاتورة المحاسبة بدون اي اخطاء او ترحيل لحساب شهر ماضي.

خطوات التسجيل عبر مواقع وزارة الكهرباء



وتعمل شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية علي تسهيل تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المواقع الرسمية لشركات الكهرباء بالاضافة لموقع وزارة الكهرباء و المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي اطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ ٤ أعوام.

مع توفير مندوب يعمل في شركة شعاع المتعاقدة معها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسجيل قراءة عداد الكهرباء شهريا بالتنسيق مع شركات الكهرباء لمنع حدوث اي اخطاء في القراءة.

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع شركة توزيع الكهرباء التابع لها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

ونقدم طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء والتي تتم شهريا في اليوم 29 من كل شهر وهي كالاتي:

1- اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة قراءة العدادات ويجب إدخال الرقم الآلي الخاص للمستهلك

2-إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان، كتابة قراءة العداد الشهرية) والضغط على أيقونة التسجيل لطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

3-يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من هنا واختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة، واختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.



4-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.



5-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تقدم أكثر من 25 خدمة للمشتركين عبر شركات الكهرباء المختلفة.