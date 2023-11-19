رابط مباشر.. خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه نوفمبر 2023 وطرق الدفع

يتساءل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن كيفية دفع فاتورة مياه شهر نوفمبر 2023، ويود الكثيرون أيضًا معرفة مقدار الاستهلاك الشهري لتسديد هذه الفاتورة قبل نهاية الشهر أو سداد غرامة معها لذا تتصدر خطوات وطرق دفع فاتورة مياه نوفمبر 2023 قائمة محركات البحث، بالإضافة إلى وسائل الدفع المتاحة.

فاتورة مياه شهر نوفمبر 2023

توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر موقعها الإلكتروني خدمة الدفع الإلكتروني والاستعلام عن قيمة استهلاك المياه الشهري، حيث يمكن للمستخدم دفع قيمة الاستهلاك بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه نوفمبر 2023

الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا. الضغط على خانة دفع الفواتير الشهرية تسجيل جميع بيانات صاحب العداد وكتابة قراءة العداد. يمكنك النقر على زر الاستعلام لمعرفة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة شهر نوفمبر 2023

تطبيق لدفع فاتورة المياه

توفر الشركة خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية دفع فواتير المياه وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، كما يمكن للمواطن الاستعلام عن قيمة فاتورته ومعرفة استهلاكه الشهري من خلال التطبيق الإلكتروني.

رابط سداد فاتورة مياه شهر نوفمبر 2023

يمكن للمستهلك الآن تسديد فاتورة مياه شهر نوفمبر 2023 عبر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يمكنك استخدام الرابط الإلكتروني المتاح على موقع الشركة للاستعلام عن قيمة الفاتورة، اضغط هنا.

وأصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقًا يتيح الاستعلام عن فواتير المياه وتسديد المبالغ المستحقة عن الاستهلاك الشهري يتوفر التطبيق على جوجل بلاي ويمكن تشغيله بسهولة على نظام الأندرويد ومن خلاله يمكن للمستخدم تسجيل الدخول واختيار المحافظة التابعة لها وكتابة رقم العداد الموجود في الفواتير والضغط على زر الاستعلام، وسيظهر إجمالي المبلغ المطلوب سداده، وهو قيمة الاستهلاك الشهري لمياه الشرب.

طرق سداد فاتورة المياه نوفمبر 2023

بعد الاستعلام عن فاتورة مياه شهر نوفمبر 2023، يمكن سدادها ودفعها من خلال أحد الوسائل التالية التي تسهل على المواطن إمكانية الدفع بسهولة، وهي وسائل الدفع المعتمدة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

1- يمكن استخدام ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

2- يمكن زيارة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

3- يمكن استخدام خدمات شركات التحصيل الإلكتروني مثل "فوري، مصاري، ضامن".

إقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة برقم العداد نوفمبر 2023