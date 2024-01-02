الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد الزيادة.. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

زادت عمليات البحث من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية علي محركات بحث "جوجل" عن موعد فاتورة الأرضي الجديدة لشهر يناير 2024، وكيفية سدادها وأخر موعد لدفع الفاتورة، والاستفسار عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات.

موعد اصدار فاتورة الأرضي الجديدة بعد الزيادة 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اصدار فاتورة التليفون الجديدة لشهر يناير يوم الاثنين 14 يناير الجاري، وتقوم الشركة بالمحاسبة عن الربع الاخير لعام 2023 (اكتوبر- نوفمبر – ديسمبر) على أن تتيح الشركة تحصيلها لمدة شهر بدون غرامة تاخير حتي منتصف فبراير 2024.

فاتورة التليفون الأرضي 2024

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وي علي عبر موقعها الرسمي علي الانترنت عن  رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من يوم 5 يناير 2024 عقب قرارات رسمية بزيادة أسعار باقات الهاتف المحمول والانترنت الارضي والموبايل.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 

تقوم الشركة الشركة المصرية للاتصالات بعدها بتحميل العميل 10 جنيهات غرامة تاخير مع تحويل الخط الي الاستقبال فقط تنتهي المهلة في منتصف مارس 2024، بعده تقوم الشركة بقطع الخدمة عن العميل لحين سداد الفاتورة.

اسعار باقات الانترنت الارضي الجديدة وموعد تطبيقها 

باقات الانترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية أصبحت بـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 200 جيجابايت اصبحت بـ 225 جنيها بدلا من 170 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيها

خطوات السداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى يناير 2024

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أسعار باقات الإنترنت المنزلي we بعد الزيادة 

باقات الانترنت الأرضي سعة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

باقات الانترنت الأرضي سعة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيها

باقات الانترنت الأرضي سعة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيها

اكدت الشركة المصرية للاتصالات ان هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون we

 

يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن الفاتورة عبر اتباع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع شركة المصرية للاتصلات we التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات على الرابط التالي هنا.

قم بملء البيانات المطلوبة مثل اسم العميل، كود المحافظة متبوعا رقم التليفون الأرضي، البريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

 

عدد مشتركي الهاتف الثابت

 

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.5 مليون عميل تم تحويل نصفهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلي هذا النظام خلال الفترة المقبلة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات الدفع والخدمات المرتبطة بها.

 

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2024

 

- الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE.

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم، وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.

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