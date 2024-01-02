"البريد" يستضيف "المعرض العربى للطوابع" 5 يناير

يستضيف البريد المعرض العربي للطوابع، خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2024، بمبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، بحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.



قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، إن استضافة البريد المصري المعرض العربي للطوابع تؤكد ريادة مصر في مجال الطوابع البريدية، حيث إن مصر هي أول بلد عربي وإفريقي أصدر طوابع بريدية في عام 1866، وذلك بعد إصدار المملكة المتحدة أول طابع بريد في العالم عام 1840"، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المعرض الكبير يأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تنمية هواية جمع الطوابع في مصر والوطن العربي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المعرض العربي للطوابع في دورته الحالية يتمتع بمشاركة واسعة، حيث تشمل معروضاته مجموعات طوابع متميزة من 7 دول عربية تعكس ثقافة كل بلد، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة مثالية لعرض تنوع الثقافات بين الشعوب من خلال الطوابع البريدية الفريدة والتاريخية، ما يعزز أطر التواصل والترابط بين الدول العربية المشاركة، حيث إن طابع البريد يعد سفيرا بين الدول ينقل ثقافات الشعوب ويوثق تاريخ الأمم عبر آلاف السنين، كما أنه يدون الأحداث المهمة التي تمر بها الأوطان على مر التاريخ.

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه لجميع المواطنين والمهتمين بهواية جمع الطوابع يوم الجمعة الموافق 5 يناير بدءًا من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً، ومن المقرر مشاركة 7 دول عربية في المعرض وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا"، وستعرض كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، ما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع.