تبدأ الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

يتساءل كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، بالتزامن مع اعياد رأس السنة وعيد الميلاد.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

شهر يناير 2024، حيث تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري صرف معاشات يناير عبر أكثر من 4400 منفذ بداية من يوم الإثنين الأول من يناير 2024، على أن يتم إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد او البنوك.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 من البريد المصري

تبدأ هيئة البريد صرف معاشات شهر يناير 2024، بعد غدا الإثنين الأول من يناير عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الجمهورية بالبنوك والبريد.

وحددت الهيئة 10 أيام لصرف المعاشات حيث توزعت أصحاب المعاشات علي أربعة فئات لمنع التكدس والتزام خلال عمليات الصرف.

مواعيد صرف معاشات يناير

وتصرف الفئة الأولى لاصحاب المعاشات الأقل من الف جنيه خلال يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير تليها الفئة الثانية أصحاب المعاشات الأقل من ألفي جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 3 و4 يناير.

علي أن يعاود صرف الفئة الثالثة لاصحاب المعاشات الأقل من 3 آلاف جنيه خلال يومي السبت والإثنين 6 و8 يناير، تقوم مكاتب البريد بغلق أبوابها يوم الأحد 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وتستكمل عملة صرف المعاشات الفئة الاخير الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 يناير، مع السماح لمن تخلف عن الصرف بالصرف خلال يومي الخميس والسبت 11 و13 يناير.

موعد عمل مكاتب البريد خلال شهر يناير 2024

وتقوم هيئة البريد المصري من فتح أبواب مكاتبها بداية من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا وتمتد الفترة المسائية في بعض المكاتب حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين بالهيئة في حين يتم مناصفة العمل بالمكاتب علي يومي الخميس والسبت بحسب كل منطقة.