الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تنظيم الاتصالات" و"الوطنية للتدريب" يبحثان سبل التعاون في الأمن السيبراني

تنظيم الاتصالات
تنظيم الاتصالات

استقبل المهندس  حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتورة  رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها بمقر الجهاز.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التكامل وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهاز والأكاديمية في مجالات التدريب المشترك والاستشارات الخاصة بالأمن السيبراني من خلال الخبراء والمتخصصين بالجهاز، وبحث سبل تطوير معاهد الاتصالات اللاسلكية، ومجالات التشارك في التدريب على المستوى الإفريقي من خلال تدريب الوفود الافريقية بالمركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز، والذي تم اعتماده مؤخرًا من الاتحاد الدولي للاتصالات كأحد مراكز التدريب الشريكة له على مستوى العالم، كما تناول اللقاء بحث أطر التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والأمن المعلوماتي.

كان قدانعقد الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الرقمية وتيسير حصولهم عليها بشكل سلس، وذلك بمشاركة ستة أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي. 

وجاء انعقاد الملتقى في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديمالخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي، حيث تناول الملتقى ثلاث محاور رئيسية، وهي رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها، وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

 

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاكاديمية الوطنية للتدريب الثورة الصناعية الأمن المعلوماتي

مواد متعلقة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": خطة لتوطين صناعة مراكز البيانات العملاقة خلال 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. دمار غزة الكامل يكشف مخطط إسرائيل الخفى تجاه فلسطين (تفاصيل)

سعر جرام الذهب في مصر اليوم بدون مصنعيه بالجنيه المصري

"راح ياخد هدايا الخطوبة رجع جثة".. تفاصيل مقتل عريس مغاغة

"حالته سيئة وبترت ساقه".. تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

عاجل.. اسعار باقات الانترنت الارضي وي الجديدة 2024 وموعد تطبيقها

الأهلى يقترب من إتمام صفقة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء