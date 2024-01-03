هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية فى 2024؟.. "الغرفة التجارية" تجيب

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بـ الغرفة التجارية، إن شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين شهدا زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 15%، مؤكدًا أن العروض على الأجهزة تشمل فقط الشاشات والمنتجات الصغيرة.

وأضاف “زكريا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التاجر غير مسئول عن ارتفاع الأسعار، ولكن المصنع والشركات المنتجة هى السبب وراء تلك الزيادات، مؤكدًا “من المفترض ألا تحدث زيادة مرة أخرى في 2024”.

وأكد أنه توجد 3 شركات حصلت على الرخصة الذهبية لعمل شركات لتصنيع الأجهزة الكهربائية ولكن الناس لن تشعر بالفارق في النصف الأول من 2024، مشيرًا إلى أنه لن يحدث انخفاض في الأسعار.

سبب أزمة الأوفر برايس

وعن أزمة الأوفر برايس، قال إن من قام بها هى ماركة ثلاجة وغسالة، وذلك بسبب ارتفاع إقبال المواطنين عليها مهما ارتفعت أسعارها رغم وجود بدائل أفضل.

وأشار إلى أن عوامل شراء الأجهزة الكهربائية هى الجودة والضمان وبطاقة الكفاءة على المنتج من نوعيته واستهلاكه للطاقة وحتى عمره الافتراضي.