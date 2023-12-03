"الغرف التجارية" تكشف موعد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن لدينا أسعار مرتفعة متتالية والمستورد والمصنع هم من يحددون أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يتوقع أن يكون هناك انخفاضًا في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه في شهر 12 تزيد العروض على الأجهزة الكهربائية بشكل كبير.

سبب وجود سوق سوداء للأجهزة الكهربائية

وتابع، أن الشركات الآن أصبحت تأخذ سرعات للارتفاع بسعر التلفزيون، وأن عروض الشاشات والتلفزيونات في يناير وهم، موضحًا أن التاجر في فترة العروض بـ "الهايبر" يشتري الأجهزة الكهربائية من خلاله ومن ثم يبيعها بسعر أعلى، وهذا يمثل خلق لسوق سوداء للأجهزة الكهربائية.