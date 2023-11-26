"الغرف التجارية" تكشف حقيقة أزمة "السكر" بالأسواق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إننا لا يوجد لدينا أزمة في السكر، ولكن هناك من يستغل الموقف لزيادة سعر السكر في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سعر كيلو السكر في الأسواق غير طبيعي، إذ وصل سعره إلى 50 جنيهًا.

مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق أهدافها

وتابع: "هناك عزوف من قبل التجار لشراء السكر، بسبب ارتفاع سعره"، مشددًا على ضرورة وضع تسعيرة على كيس السكر.

وأكد المنوفي ضرورة أن تتواجد منظومة لبيع وتداول السكر، إذ لا يتعدى سعر كيلو السكر الحقيقي 27 جنيهًا ويظل التاجر رابحًا عند بيعه بهذا السعر.

وحول مبادرة تخفيض الأسعار، أوضح أنها لم تحقق أهدافها بسبب عدم الالتزام بضخ الكميات المتفق عليها، علاوة على عدم التزام التجار وبعض الصناع بمعايير المبادرة.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير.