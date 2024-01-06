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تحقيقات ومتابعات

أسعار عمرة رجب 2024.. تفاصيل البرامج والأسعار والأوراق المطلوبة

عمرة
عمرة

ترتفع عمليات البحث عن أسعار عمرة رجب 2024 عبر محرك البحث "جوجل"، تزامنا مع إعلان الشركات السياحية عن تفاصيل البرامج والأسعار مع اقتراب شهر رجب الذي يعتبر أحد الأشهر الحرم، والذي يبدأ في 13 يناير 2024 ويتطلع العديد من المواطنين للحصول على معلومات حول عمرة شهر رجب 1445.

أسعار عمرة رجب 2024 

وأعلنت شركات السياحة عن برامج عمرة لشهر رجب لعام 1445هـ/2024م، واسعار عمرة رجب 2024 وتتضمن هذه البرامج إقامة لمدة 15 يومًا، مع 10 ليالي في مكة المكرمة و4 ليالي في المدينة المنورة، يتغير سعر البرنامج حسب نوع الغرفة والمسافة من وإلى الحرم المكي.

  • سعر العمرة للشخص الواحد في غرفة ثنائية يبلغ نحو 32700 جنيه.
  • سعر العمرة للشخص الواحد في غرفة ثلاثية يبلغ نحو 30500 جنيه.
  • سعر العمرة للشخص الواحد في غرفة رباعية يبلغ نحو 28500 جنيه.

برنامج عمرة رجب 2024 

  1. تذاكر الطيران على خطوط السعودي ومصر للطيران من/إلى القاهرة، جدة، والمدينة.
  2. انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة.
  3. زيارة مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.
  4. رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.
  5. وجود مشرف ذو خبرة عالية.

تفاصيل برامج عمرة شهر رجب 2024:

  1. البرنامج الأول يشمل إقامة 10 ليالي في مكة المكرمة و4 ليالي في المدينة المنورة، بسعر 28950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.
  2. البرنامج الثاني يشمل إقامة 10 ليالي في مكة المكرمة و4 ليالي في المدينة المنورة، بسعر 31950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.
  3. البرنامج الثالث يتضمن إقامة 9 ليالي، 5 في مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، بسعر 31400 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.
  4. البرنامج الرابع يشمل إقامة 5 ليالي في مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، بسعر 33500 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.
    بهذا يُظهر التفاصيل الدقيقة للبرامج المختلفة وتنوعها في عدد الليالي والأسعار المقدمة للمعتمرين.

الأوراق المطلوبة لعمرة شهر رجب 2024

لحجز رحلة عمرة رجب 2024، يجب تقديم المستندات التالية وفقًا لضوابط وزارة السياحة:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

عدد (2) صور شخصية بحجم (6x4)، لكل معتمر، بخلفية بيضاء.

تُحدد سعر صرف الريال عند 10.50، وفي حال دفع 50% من تكلفة البرنامج، يُعفى المعتمر من أي زيادة، تُحسب تكلفة تذكرة الطيران بمبلغ 8500 جنيه للطيران المباشر، وأي زيادة تضاف على تكلفة برنامج العمرة.

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