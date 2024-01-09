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مصر

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/1/2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص المستثمرين كل يوم جديد والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت بتعاملات اليوم في داخل أرض المصنع، إذ أن استقر حديد عز مبلغ 42 ألفا و800 جنيه، وثبتت أسعار أسمنت المسلح نحو 2130 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير لمتابعيها معرفة كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر الحديد اليوم

  • ثبت سعر طن حديد عز عند قيمة 42 ألفا و800 جنيه.
  • سعر طن حديد الدخيلة بقيمة 42 ألفا و800 جنيه.
  • استقر سعر طن حديد بيانكو عند مستوي 40.000 جنيه.
  • سعر طن حديد المعادي بقيمة 40 ألفا و200 جنيه.
  • سعر طن حديد السويس للصلب بقيمة 38، 500 جنيه.
  • سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 41 ألفا و500 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد سرحان بقيمة 40.300 جنيه.
  • بلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 42.000 جنيه للطن.
  • سعر طن حديد الكومي بقيمة 40.300 جنيه.
  • سعر طن حديد العشري بقيمة 40 ألفا و100 جنيه.
  • إما عن سعر طن حديد مصر ستيل سجل 40.200 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد العتال بقيمة 41.500 جنيه.
  • سعر طن حديد عطية بقيمة 41.300 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم

  • سعر طن أسمنت المسلح بقيمة 2130 جنيهًا.
  • سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 2020 جنيه.
  • بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 2020 جنيه.
  • سعر طن أسمنت المخصوص بقيمة 2050 جنيها.
  • جاء سعر طن أسمنت السويس بقيمة 2090 جنيها.
  • وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2350 جنيها.
  • سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 2040 جنيها.
  • إما عن سعر طن أسمنت النصر بقيمة 2050 جنيها.
  • سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1990 جنيها.
  • بلغ سعر طن أسمنت المعلم قيمة 2020 جنيها.
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