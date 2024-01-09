يحرص المستثمرين كل يوم جديد والمقاولين على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت بتعاملات اليوم في داخل أرض المصنع، إذ أن استقر حديد عز مبلغ 42 ألفا و800 جنيه، وثبتت أسعار أسمنت المسلح نحو 2130 جنيهًا.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024

وتوفر «الدستور» في هذا التقرير لمتابعيها معرفة كل ما سيخص أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر الحديد اليوم

ثبت سعر طن حديد عز عند قيمة 42 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الدخيلة بقيمة 42 ألفا و800 جنيه.

استقر سعر طن حديد بيانكو عند مستوي 40.000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي بقيمة 40 ألفا و200 جنيه.

سعر طن حديد السويس للصلب بقيمة 38، 500 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 41 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان بقيمة 40.300 جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين اليوم نحو 42.000 جنيه للطن.

سعر طن حديد الكومي بقيمة 40.300 جنيه.

سعر طن حديد العشري بقيمة 40 ألفا و100 جنيه.

إما عن سعر طن حديد مصر ستيل سجل 40.200 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العتال بقيمة 41.500 جنيه.

سعر طن حديد عطية بقيمة 41.300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم