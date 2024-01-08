رئيس جهاز العبور يشن حملة للقضاء على مخالفات البناء والعشوائيات بالأحياء

كلف المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، الإدارات المعنية بمعاونة شرطة المرافق، حيث تم تشكيل عدة حملات على مدار اليوم، وكذلك طوال أيام العطلات الرسمية.

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وأوضح رئيس جهاز العبور أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بزيادة نسبة البناء في غرف السطح في القطعة 12 بلوك 16054 بالحي الخامس، كما تم تنفيذ إزالة فورية لمبانٍ مخالفة في البدروم وتحويلها إلى سكني في القطعة 42 بلوك 16022 بالحي الخامس.

وأضاف رئيس جهاز العبور أن الحملة باشرت أعمالها برفع الاشغالات وضبط 6 تروسيكل نباش وعربة كارو، وتم التحفظ على المهمات والمعدات والمركبات المضبوطة في مقر الجهاز.

وتابع المهندس أحمد رشاد الشريف إكمال إجراءات الحملة للحد من ظاهرة العشوائية والباعة الجائلين، حيث تم تشكيل حملات يومية لإزالة الاشغالات وضبط الباعة الجائلين، واستهدفت الحملات:

- الحي الأول والمركز التجاري والطريق المحوري الرئيسي للحي.

- حي الشباب.

- محيط سنتر الياسمين.

- محيط الجامع الكبير.

- ميدان جمال عبد الناصر منطقة الروضة.

- إسكان المستقبل.

- الحي الخامس.

- خط 10 والطريق الرئيسي للمدينة.

وأشار إلى أنه أثناء مرور الحملة تم ضبط سيارات خرسانة جاهزة تقوم بالتسريب علي الاسفلت وكذلك العمل وصب الخرسانة بدون تصريح بالحي الخامس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد المهندس أحمد رشاد ، أن الإدارات التنفيذية لن تتهاون في إزالة المباني المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.