رئيس جهاز العبور: 30% نسبة إنجاز مجمع الورش.. وتنفيذ الربط الكهربائي

أجرى المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع الورش الرئيسية مجمع ورش حرفية متكامل بالقطعة رقم ١ بلوك ١٢٠١٩بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 8727 مترا مربعا، وذلك لمتابعة نسبة الإنجاز، وكان يرافقه نواب رئيس الجهاز المهندس جمال فهمي، والمهندس حمدي عبد القوي ومديري الإدارات التنفيذية.

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وأوضح المهندس أحمد رشاد الشريف، أنه يتكون المشروع من ٥ عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من ٤٣٥ مترا مربعا وحتى ٧٨٦ مترا مربعا، ويشمل المشروع أيضا مبنى خدمي ومحلات بارتفاع دورين بمساحة ١٨٧ مترا مربعا بخلاف غرف الأمن والحراسة، وبلغت النسبة التنفيذية المحققة للمشروع 30%.

مسؤولو العبور يتابعون ظاهرة القضاء على تسرب المياه بالبدرومات

وشدد رئيس جهاز العبور على القضاء على تسرب المياه داخل بدرومات المنازل بالمناطق المنخفضة والأكثر تضررا بالمدينة.

وتفقد مسؤولي جهاز مدينة العبور الانتهاء من أعمال إنشاء وتنفيذ مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف.

مشروعات الكهرباء بالعبور

وفى سياق متصل، أفاد رئيس الجهاز، بأنه تم الانتهاء من الربط الكهربائي للمحطة بشبكة الكهرباء الرئيسية، وبالفعل تم (بدء أعمال التشغيل التجريبى) للمحطة لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضررا بالحي السابع إلى محطة الرفع رقم (٦)، وقريبا جدا سيتم التشغيل المستمر للمحطة على تصرف ٩٠لتر/ثانية و رافع ٢٥ مترا.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من الأعمال المتبقية بخطوط تخفيض المنسوب بالمواسير المثقبة (Perforated Pipes)، موكدا ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله للطرق الأسفلتية لمسار المشروع لتحقيق التنمية المستدامة ولسهولة تنقل المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بالجهاز بالمتابعة اليومية للتأكد من تنفيذ المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة ولزيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالمشروع والاستفادة منه الاستفادة القصوى.

المسطحات الخضراء

ووجه المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، بضرورة الاهتمام واستمرار أعمال الصيانة لكافة المسطحات الخضراء بالمدينة ورفع كفاءتها، وبمجهودات إدارة الزراعة تم عمل الصيانة الدورية والقص والري للمسطحات الخضراء بمدخل المدينة من اتجاه طريق مصر إسماعيلية، موضحاً أنه جاري استكمال أعمال تركيب البلدورة والانترلوك وتسوية المسطحات، بشارع طه حسين أمام البلوكات أرقام ١٨٠٥٤ - ١٨٠٦٢ -١٨٠٦٥- ١٨٠٧٦- ١٨٠٧٤ وأعمال انترلوك بالبلوك رقم١٨٠١٠ ، وممر بالبلوك رقم ١٨٠١٣، وكذلك اعمال انترلوك بجزيره شارع محمد علي غريب ، واستكمال أعمال التجهيز لإعادة الشيء لأصله ترنشات بشارع سليمان نجيب، كما جاري استكمال أعمال تنسيق الموقع وتركيب البلدورة بمسطح أخضر بين بلوك ١٨٠١٢ - ١٨٠١٣ وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعا.