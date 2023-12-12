رئيس جهاز العبور يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال التامين ضد المخاطر بدار مصر

أعلن جهاز مدينة العبور برئاسة المهندس أحمد رشاد الشريف ، عن تنفيذ أعمال التأمين ضد مخاطر حوادث وتشغيل المصاعد لمشروع الإسكان المتوسط " دار مصر " بالمرحلة الأولي والثانية بالمدينة.

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الشروط المواصفات الفنية لتنفيذ مشروع الاسكان المتوسط

وأوضح المهندس أحمد رشاد الشريف، أن يتم تنفيذ المشروع من خلال العائد وديعة اتحاد الشاغلي للمشروع في مناقصة عامة بين لشركات المتخصصة في هذا المجال بشروط ان يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز المدينة فة موعد غايتة جلسة فح المظاريف الفنية، جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف انه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 15000 جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي ، كما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاربعا الموافق 20 ديسمبر 2023 بمقر جهاز المدينة، كما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 بمقر جهاز المدينة.

سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية. وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لائحة تنفيذية له في 28 مايو 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير إجراءات المناقصات وتحسين الشفافية والكفاءة والتنافسية في العقود الحكومية والتعاقدات العامة في مصر. ويغطي القانون جميع أنواع المناقصات بما في ذلك المناقصات العامة والخاصة والمناقصات الدولية.

وتحتوي لائحة التنفيذية على تفاصيل تنفيذية للقانون، بما في ذلك إجراءات المناقصات ومتطلبات العطاءات وآليات التقييم والإعلانات والتعاقدات والشروط والضمانات وغيرها. ويمكن الحصول على نص القانون ولائحته التنفيذية من موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.