الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يطرح معرضا لبيع المنتجات للبيع بنظام حق الانتفاع 17 ديسمبر المقبل

المهندس أحمد رشاد
المهندس أحمد رشاد

قال المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور،  أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، ووافقت على  طرح معرض لبيع المنتجات للبيع بالمزاد العلني  بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات المقام على قطعة أرض تحمل رقم 1 بلوك رقم 12020 بمنطقة الخدمات الامتداد الشمالى بالمدينة . 

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وقال رئيس جهاز مدينة العبور، وفقا لتعليمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المدن الجديدة، أن يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة نظير سداد مبلغ 299 جنيها.

بنود الاشتراطات الفنية

وأستعرض رئيس جهاز مدينة العبور ابرز بنود الاشتراطات الفنية للحصول علي المعرض، وأن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100ألف جنيها وذلك في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكماله نسبة 10% من القيمة الكلية للراسي بها المزاد خلال الـ3 سنوات الاولي كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد، مع مراعاة تجديد قيمة التامين قبل بداية المدة المتبقية من العقد . 

 واستكمل رئيس جهاز مدينة العبور، المواصفات المالية للحصول على المعرض للبيع المنتجات انه يتم أضاف 1% مصاريف إدارية و كذلك إضافة نسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي القيمة البيعية للراسي بها المزاد .

وأضاف المهندس أحمد رشاد الشريف، أنه ستعقد جلسة المزاد للبيع بمقابل حق الانتفاع بمقر الجهاز يوم الاحد الموافق 17 ديسمبر 2023 ، لافتا أنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية . 

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور ، إلي أن يخضع المزاد لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 59 لسنة 1979 

 

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