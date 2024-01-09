الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

وفد من نقابة المهندسين يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي

التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق،  ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

يأتي ذلك تحقيقًا  لدور نقابة المهندسين في مناقشة القوانين المرتبطة بالمهنة، وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، و تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.

 أعضاء وفد نقابة المهندسين 

 ضم الوفد الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد– وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة– أمين عام مساعد النقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج وعضو لجنة مزاولة المهنة بالنقابة، والمهندس حافظ محمد عوض– رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس، والمهندس محمد ثروت عبدالعزيز- رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، والمهندس ماير جرجس ملاك– عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والدكتورة المهندسة أميمة صلاح الدين- رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتشييد– سابقًا وعضو لجنة مزاولة المهنة بالنقابة، والمهندسة منال سري– عضو مجلس الشعبة المدنية السابق.

نقابة المهندسين مجلس نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي النقيب طارق النبراوي أمين صندوق نقابة المهندسين آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020

مواد متعلقة

مواعيد وأماكن انعقاد وجدول أعمال الجمعيات العمومية لشعب نقابة المهندسين

قبل مغادرتها إلى غزة.. "ناصر" يُتابع التحضيرات الأخيرة لإطلاق قافلة مساعدات مهندسى مصر

إقبال كبير على الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين

عبدالحليم علام: تعديل تشريعى لمنع تولى نقيب المحامين أكثر من دورتين

مي محمود تقدم أوراق ترشحها في انتخابات المهندسين على مقعد شعبة الهندسة المعمارية

"علام" خلال افتتاح استراحة المحامين بطما: وضعت أُسسًا لعمل مؤسسى محترم

نقابة المهندسين تفتح باب الترشح فى انتخابات التجديد النصفى

"الصحفيين" تمنح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة 2024

الأكثر قراءة

وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان