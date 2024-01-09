وفد من نقابة المهندسين يناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

التقى وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، بالمهندسة نفيسة محمد هاشم مستشار وزارة الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بوزارة الإسكان، بتكليف من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

يأتي ذلك تحقيقًا لدور نقابة المهندسين في مناقشة القوانين المرتبطة بالمهنة، وشهد اللقاء طرح رؤية النقابة في قانون التصالح الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، و تلقت المهندسة نفيسة هاشم المقترحات، واعدة بدراستها والتنسيق مع نقابة المهندسين.

أعضاء وفد نقابة المهندسين

ضم الوفد الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد– وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حمودة– أمين عام مساعد النقابة، والدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج وعضو لجنة مزاولة المهنة بالنقابة، والمهندس حافظ محمد عوض– رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالسويس، والمهندس محمد ثروت عبدالعزيز- رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، والمهندس ماير جرجس ملاك– عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والدكتورة المهندسة أميمة صلاح الدين- رئيس المركز القومي لبحوث البناء والتشييد– سابقًا وعضو لجنة مزاولة المهنة بالنقابة، والمهندسة منال سري– عضو مجلس الشعبة المدنية السابق.