الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة المهندسين تفتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

فتحت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك بمقر النقابة العامة وجميع مقرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 مساء.

وبناء على قرار المجلس الأعلى للنقابة، فقد تقرر فتح باب الترشح على كافة المراكز النقابية الشاغرة إعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 8 يناير 2024، ويستمر تلقي طلبات الترشـح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.

 موعد الانتخابات

وسـتجري الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير 2024، على مقاعد نصف الأعضاء (مجالس الشعب الهندسية - مجالس النقابات الفرعية) ممن مضى على إنتخابهم أربع سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.

 شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي

وأعلنت نقابة المهندسين عن شروط الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الجمعة 23 فبراير المقبل، وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي من المجلس الأعلى للنقابة

- أن يكون مسددا للاشتراكات، حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية.

- تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين.

-يكون موعد تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والأثنين الموافقين 28 و29 يناير الجاري.

- يكون الترشح على المراكز النقابية بمقر النقابة العامة أو بمقر النقابة الفرعية التابع لها المرشح.

- يتقدم المهندس بنفسه للترشـح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

وتجري الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء (مجالس الشعب الهندسية - مجالس النقابات الفرعية) ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975، وذلك بمقـر النقابة العامة وجميع مقـرات النقابات الفرعية طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 مساءا.

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