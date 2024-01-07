للمرة الثانية.. نقيب المحامين يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 5%

قرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين بداية من 1/1/2024.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة هى الثانية التي تتم في عهد النقيب عبدالحليم علام، وذلك بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد

فيما أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع السادة المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قد صرف منحًا استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والأضحى والقيامة»، للسادة المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوف ين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة، هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

كما شارك “علام”، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داخل الكنيسة الإنجيلية فى قصر الدوبارة بالقاهرة.

وحرص نقيب المحامين على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائمًا بالأمن والأمان.

جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.