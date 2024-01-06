"المحامين": 500 جنيه منحة استثنائية للمستحقين للمعاشات بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

الجدير بالذكر أن نقيب المحامين قد صرف منحا استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والأضحى والقيامة»، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة، هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.