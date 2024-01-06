المحامين: انطلاق محاضرات المرحلة القانونية من دورة "مساند"

عقدت لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، باقي محاضرات دورة (مساند) لتأهيل وتدريب المحامين على تعلم لغة الإشارة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين، تحت رعاية عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وبدأت دورة مساند في محاضرات المرحلة القانونية، بعد عقد اختبار للمحامين بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاق المبادرة لقياس مدى تقدم المحامين، والوقوف على مدى قدرتهم على التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية.

وتم تكريم المتفوقين في الاختبار الذي تم إجراؤه، ووزعت مقررة لجنة المرأة هدايا عينية للسبعة الأوائل من المحامين.

يحاضر في الدورة نادية عبدالله الممثل القانوني للمؤسسة، والمحاضر محمود فتحي، والمحاضرة إسراء عماد، والدعوة عامة لجميع المحامين.

وتهدف الدورة التدريبة إكساب المحامين بعض المعارف والمهارات اللازمة من أجل تسهيل عملية التواصل مع الصم والبكم، وضعاف السمع فيما يخص الجانب القانوني.

وفي سياق متصل، قررت فاطمة الزهراء غنيم، إنشاء لجنة داخل لجنة المرأة، يكون دورها مساندا لذوي الإعاقة من الصم والبكم، وستكون مهمة اللجنة تلقى مشاكل وقضايا ذوي الإعاقة من الصم، وسيتم نزول المحامين المتدربين في دورة مساند للمحاكم، ليكونوا همزة الوصل بين المحكمة وبين الأصم، إلى جانب عمل المحاضر وكل الإجراءات القانونية، وذلك دعمًا لما قرره الدستور والقيادة السياسية، ودعما من النقيب العام عبدالحليم علام.

نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدمات البريد والشهر العقارى والأحوال المدنية بمقراتها على مستوى الجمهورية



وقعت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، وذلك لتوفير مكاتب لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والأحوال المدنية والنيابات، بأندية المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا استمرارًا في تطبيق خطة النقيب العام عبدالحليم علام، في توفير كل الخدمات النقابية والحكومية والتي تمثل أهمية قصوى للسادة المحامين وأسرهم، وتيسير حصولهم عليها دون معاناة.