نقيب المحامين: نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا وسنجرى تعديلات على قانون المحاماة

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح الدورة السادسة من معهد محاماة نقابة محامي جنوب الشرقية، إلى جانب تسليم شهادات ختام الدورة الخامسة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بجنوب الشرقية.

ورحب عادل عفيفي، نقيب جنوب الشرقية، بنقيب المحامين عبدالحليم علام، لحضوره افتتاح الدورة السادسة لمعهد المحاماة بجنوب الشرقية، مطالبًا إياه بمكاشفة توضيحية وافية يعرضها لأعضاء الجمعية العمومية بما يدور داخل نقابة المحامين.

وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.

وبدأ كلمته بالتعبير عن سعادته بوجوده وسط أبنائه وزملائه من محامي جنوب الشرقية، وأثنى على دور الشباب في نقابة المحامين، قائلًا: «نقابة بلا شباب كأنها جسد بلا روح، فشباب المحامين هم روح المهنة ونحن نفتخر بشباب المهنة وشيوخها، ونسير في إدارة نقابة المحامين وفقًا لما تعلمناه من أسلافنا العظماء أمثال النقيب أحمد الخواجة».

وقال نقيب المحامين، إنه لن يعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، متابعًا: «زيادة المعاشات المجلس ظل في مناقشات لمدة شهرين بحضور 26 عضوًا من أعضاء المجلس، وتمت مناقشة في كل مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، مؤكدًا أن المجلس كان عازمًا على عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها".

وأضاف عبدالحليم علام، أنه يتعرض لمقاومة شديدة لإفشاله داخل نقابة المحامين العامة، ومقاومته لعدم إنجازه أي شيء للمحامين، مستكملًا: "وهذا ما حدث أيام النقيب المرحوم رجائي عطية، وكانت في مقاومة إيضًا أيام النقيب حمدي خليفة، الذي أتى بأراض وأندية للنقابة، وجاء النقيب الأسبق وضيعها".

وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسسًا للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.