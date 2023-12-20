الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استشكال أمام القضاء الإداري لإلغاء عمومية المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تقدم حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 18235/ 78 والصادر بوقف قرار دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء انعقادها رسميًا.

صدر الحكم السابق في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد محمود وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين بشأن تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية.

القضاء الادارى الدعوى مجلس الدولة استشكال حكم محكمة

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