"القضاء الادارى" يقضي بقبول دعوى وقف عمومية المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالدعوة إلى الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها 20 ديسمبر الجاري، لمخالفته القانون وعدم وجود تقريرين من خبيرين أكتواريين، مع إلزام المعروض ضده بالدعوة إلى الجمعية بشكل صحيح، وإعداد تقريرين بمعرفة خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

وأقام عدد من المحامين دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف انعقاد الجمعية العامة للمحامين.