الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الثقافة الفلسطينى: الرئيس السيسى يقود معارك دبلوماسية لوقف العدوان على غزة

وزير الثقافة الفلسطيني
وزير الثقافة الفلسطيني

أكد الدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني، إن الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من ألف سيدة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة لا نعرف عنهم شيئًا.

سكان الشمال لم يغادروا بيوتهم بشكل كامل

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني خلال استضافة نقابة الصحفيين المصريين له، اليوم الأربعاء، أن سكان الشمال لم يغادروا بيوتهم بشكل كامل، موضحا أن البعض لم يغادر بسبب صحته وأوضاعهم المالية وعدم ضمان وجود مأوى في النزوح.

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هناك جهد عربي ومعارك دبلوماسية

وأشار إلى أن هناك جهدا عربيا ومعارك دبلوماسية في الأمم المتحدة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن والرئيس محمود عباس، لوقف هذا العدوان، لثلاثة أهداف واضحة وهي وقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني ووقف التهجير.

واستطرد وزير الثقافة، أن المنظمات الدولية لا تقوم بدورها ولا تحرك ساكنا لحماية التراث الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة هي من قالت إن التراث الفلسطيني هو جزء من الطراز العالمي، مشيرًا إلى أن منظمات المجتمع الدولي تواطأت في القضية الفلسطينية ولولا الموقف الدولي الخاذل لما يتمادى المجرم في إجرامه.

وأكد أن ما دخل من مساعدات لا يكفي 10% من احتياجات الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن أن الشعب الفلسطيني لن يمل أو يستسلم مهما كان تجبر الاحتلال.

وتنظم نقابة الصحفيين، لقاء صحفى مع د. عاطف أبوسيف الكاتب والروائى، وزير الثقافة الفلسطينى بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان.

يتحدث د. عاطف أبوسيف فى اللقاء عن الأوضاع الميدانية فى غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الصهيونى أكثر من 83 يومًا، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب على غزة تعد الأبشع في التاريخ بعد  ما يقارب من الـ90 يوما من العدوان الغاشم الذي يهدف إلى إبادة جماعية لأهالي غزة وجع القطاع غير صالح للعيش.

وأضاف خالد البلشي، أن الحديث عن كم الدمار الذي أحدثه الاحتلال في القطاع أصبح بلا معنى مقارنة بحجم الجريمة التي تحدث الآن وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار "البلشي" إلى أن ما يفعله الإحتلال الإسرائيلي في غزة هو جريمة في حق الإنسانية بشكل عام، لافتا إلى أننا الآن نحن أمام جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ.

وزير الثقافة الفلسطيني الاحتلال الصهيونى مدينة جباليا قطاع غزة نقابة الصحفيين الامم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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