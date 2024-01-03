الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الثقافة الفلسطينى: مصر أدت دورًا كبيرًا لمنع تهجير الفلسطينيين وترحيلهم خارج بلادهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

علق الدكتور عاطف أبوسيف الكاتب والروائي، وزير الثقافة الفلسطيني، على استمرار الحرب على  قطاع غزة طوال هذه الفترة، قائلًا: "تركنا وحدين في حرب إبادة لا نعلم مني ستنتهي لنواجة مصيرنا ولقتل الجميع بلا رحمة".

وأضاف أبوسيف، خلال استضافته  بنقابة الصحفيين للحديث عن الأحداث الجارية في قطاع غزة، أن الحرب الصهيونية علي سكان غزة هي عبارة عن تدمير متعمد ممنهج.

مصر قامت بدور كبير لمنع تهجير الفلسطينيين

وأشار وزير الثقافة الفلسطيني، إلى أن مصر أدت دورًا كبيرًا لمنع تهجير الفلسطينيين، وترحيلهم خارج بلادهم.

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أول تعليق للإعلامى وائل الدحدوح بعد تكريمه من نقابة الصحفيين المصريين

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اليوم.. "الصحفيين" تنظم ندوة لوزير الثقافة الفلسطينى عن "يوميات العدوان"

كل متاحف قطاع غزة بلا استثناء تم تدميرة

وأكد الوزير الفلسطيني: "أن كل متاحف قطاع غزة بلا استثناء تم تدميرها، وهي تحتوي علي كنوز فلسطين قبل النكبة، بالإضافة إلى سرقة الآثار، لافتًا إلي العدوان الإسرائيلي يستهدف الصحفيين لمنعهم في نقل الحقيقة، مؤكدًا أن الصحفيين يتكبدون الآلام لنقل الحقيقة للعالم".

وتنظم نقابة الصحفيين، لقاء صحفيًا مع الدكتور عاطف أبوسيف الكاتب والروائي، وزير الثقافة الفلسطيني بعد عودته من غزة، و83 يومًا من العدوان.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحرب على غزة تعد الأبشع في التاريخ بعد  ما يقارب من الـ90 يومًا من العدوان الغاشم الذي يهدف إلى إبادة جماعية لأهالي غزة وجعل القطاع غير صالح للعيش.

وأضاف خالد البلشي، أن الحديث عن كم الدمار الذي أحدثه الاحتلال في القطاع أصبح بلا معنى مقارنة بحجم الجريمة التي تحدث الآن وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار "البلشي" إلى أن ما يفعله الإحتلال الإسرائيلي في غزة هو جريمة في حق الإنسانية بشكل عام، لافتًا إلى أننا الآن نحن أمام جريمة حرب هي الأكبر في التاريخ.

وزير الثقافة الفلسطيني قطاع غزة حرب إبادة بنقابة الصحفيين الحرب الصهيونية ع مصر

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