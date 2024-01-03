الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "الصحفيين" تنظم ندوة لوزير الثقافة الفلسطيني عن "يوميات العدوان"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، لقاء صحفى مع د. عاطف أبو سيف الكاتب والروائي، وزير الثقافة الفلسطيني، بعد عودته من غزة.

يتحدث د. عاطف أبو سيف فى اللقاء عن الأوضاع الميدانية في غزة، خاصة أنه أمضى كل فترة العدوان الصهيوني أكثر من 83 يومًا، وتنقل خلالها من منزله إلى مراكز الإيواء، واستشهد خلالها عدد كبير من أفراد أسرته.

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نقابة الصحفيين ترفع لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيونى

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بالتزامن مع رأس السنة.. "الصحفيين" ترفع لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيوني


يدير اللقاء خالد البلشى نقيب الصحفيين، ويشارك فيه ناجي الناجي المستشار الإعلامى للسفارة الفلسطينية.

المقاطعة وخطوات التضامن مع القضية الفلسطينية

 

فيما تنظم اللجنة الثقافية والفنية ولجنة الشئون العربية والخارجية، حلقة نقاشية بعنوان "المقاطعة وخطوات التضامن مع القضية الفلسطينية وفاعليتها".. 

يشـارك فـي الحلقـة النقاشـيـة كـل مـن عبـد العزيـز الحسيني، الخبير في حركات المقاطعـة، والقيـادى باللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسلمى حسين الصحفية، والباحثة الاقتصادية، ومحمـد المصرى ممثل عن حركة مقاطعة إسرائيل.
وتشهد الحلقة النقاشية مداخلة من فلسطين من محمود نواجعة الناشط الفلسطيني في مجال المجتمع المدني.

عصام شيحة: إسرائيل تمارس الإرهاب مع أي صوت يناصر القضية الفلسطينية

أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تمارس الإرهاب والعنف مع أي صوت يناصر القضية الفلسطينية ويدعم الحق


وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي نظمتها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية": حتى هذه اللحظة هناك جرائم ترتكب على الهواء مباشرة ويعترف بها مرتكبيها ومع ذلك لا يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتدخل رغم أن القانون يبيح له ذلك.

نقابة الصحفيين وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف الفلسطينى العدوان الصهيوني

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