رئيس "العربية لحقوق الإنسان": 7 أكتوبر أظهرت التضحية الغربية بالقانون الدولي

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تقوم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية، وتمثل مراجع لملاحقه مجرمي الحرب دوليا.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية": هذه المؤسسات دون غطاء سياسي أو دعم عربي حقيقي، تحرص هذه المؤسسات على التحرك القضائى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء الإسرائيلي ذاته وأمام المحاكم الدولية، بجهد كبير للغاية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن فروع المنظمة في أوروبا رصدوا هلع الدول الأوروبية من حالة النزوح الإسرائيلي إليها بعد أحداث 7 أكتوبر، لذا هبت الدولة الغربية لتصدير صورة دعم الكيان الإسرائيلي.



وأكمل: نطالب منذ فترة بسحب الثقة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك حرص على وجوده حتى يقضي على القضية الفلسطينية، بما يمثل مؤامرة واضحة ضد القضية.

وأكد: تم التضحية بالقانون الدولي وبفكرة حقوق الإنسان فنحن امام طائفة من الجرائم البشعة، ورصدنا التحرك التهجير القسري منذ 10 أكتوبر الماضي، بتركيز القصف على مناطق بعينها لدفع المواطنين إلى المناطق الأخرى.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية".

شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.

وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أنه منذ ال ٧ من اكتوبر ونقابة الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، واستضافت عدة لقاءات واجتماعات للنقابات المهنية لتنسيق الجهود في مواجهة الكيان الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.