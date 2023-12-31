الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقابة الصحفيين ترفع لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيونى

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، للتدوين للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.. لا للعدوان الصهيوني على غزة". 

تبدأ الحملة الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد 31 ديسمبر حتى لحظات أول ساعة في العام الجديد. 

ورفعت النقابة لافتات تطالب بوقف العدوان الصهيوني.

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قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة

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حصاد المشهد الثقافي في غزة منذ اندلاع الحرب وحتي نهاية 2023 (تقرير)

"غزة من الداخل نظرة حقوقية".. فى ندوة بالصحفيين الثلاثاء

فيما تنظم لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية"، وذلك يوم الثلاثاء 2 يناير 2024م الساعة السادسة مساءً بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث، ويتحدث فيها، علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس، رئيس مركز ميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، ويدير الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمى.

لجنة الحريات نقابة الصحفيين العدوان الصهيوني الشعب الفلسطيني غزة

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