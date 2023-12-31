الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة

غزة
غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قصف مناطق عدة في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مجموعة من المواطنين قرب دوار دولة في حي الزيتون شرق غزة.

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كما أصيب عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال، بعد قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى نتيجة استهداف قوات الاحتلال للمنازل في مخيم النصيرات، كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة غبن غربي النصيرات بصاروخ لم ينفجر.

وأطلق الاحتلال قنابل إنارة ودخانية في حيي التفاح والدرج شمال شرق غزة، كما عادت آليات الاحتلال ودباباته للتوغل مجددا في الأطراف الجنوبية الغربية لحيّ تل الهوا جنوب مدينة غزة.

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أباتشي إسرائيلية نيران رشاشاتها صوب شرق خان يونس

فيما فتحت مروحية أباتشي إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة صوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وكان 68 مواطنا على الأقل استشهدوا، ظهر اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا بعدة صواريخ على حي الزيتون وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 48 مواطنا، وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، وإصابة العشرات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ86، ما أدى لاستشهاد 21,822 مواطنا، وإصابة 56.451 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة لآلاف المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.

الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة قوات الاحتلال حي الزيتون مستشفى شهداء الأقصى

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