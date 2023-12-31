وزير الخارجية الفلسطيني يدين تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة الجماعية

أصدر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بيانا أدان فيه تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة الجماعية.

وكتب المالكي: “نستقبل العام الجديد والذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وجراح شعبنا تنزف بسبب تمادي آلة الحرب الإسرائيلية في حرب الإبادة والدمار والتهجير... المجاعة وانتشار الأوبئة، فالاجتياحات والاعتقالات والتعذيب، كلها جرائم تطهير عرقي تهيمن على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين”.

وأضاف: "نجدد مطلبنا في بداية هذا العام بالوقف الفوري لإطلاق النار، ونأمل ونعمل أن يكون العام الجديد هو العام الذي يحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وتجسيد حلمه. الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يعم الأمن والسلام المنطقة والعالم”.

هذا، ويواصل الاحتلال قصفه الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، بسبب استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم.