الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يسرح 5 ألوية قتالية تعمل فى غزة

جريدة الدستور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، تسريح 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة.

في سياق مختلف، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة للسماح للسفن بتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب "على الفور" في إطار ممر بحري مقترح من قبرص.

وحدد أربع دول أوروبية قادرة على المشاركة المحتملة في هذه العملية.

وبموجب الترتيب الذي اقترحته نيقوسيا لأول مرة في نوفمبر ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني ​​في ميناء لارنكا القبرصي قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترًا وليس عبر مصر أو إسرائيل.

وإذا مضت الخطة قدمًا فستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض فرضًا على غزة منذ عام 2007 بعد أن سيطرت (حماس) على القطاع.

 

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